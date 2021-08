O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã desta segunda-feira (16), no município de Cachoeiro de Itapemirim para o anúncio de serviços de saúde. Além da abertura de novos leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto e Neonatal (UTIN) em hospitais do município, o Estado vai ampliar os serviços de oncologia.

“Estamos ampliando os serviços do Hospital Evangélico e também do Aquidabam. Antes os pacientes precisavam ser transferidos para a Região Metropolitana, mas agora com a regionalização desses serviços vamos proporcionar mais conforto e dignidade aos pacientes. Com esses novos serviços e a ampliação de leitos, os hospitais vão ter mais resolutividade. Também estamos quase chegando a 100% de cobertura do SAMU 192. É mais uma forma de regionalizar os atendimentos e salvando vidas, que é uma marca do nosso trabalho”, declarou o governador.

No Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), foram anunciadas a ampliação de serviços de oncologia como quimioterapia, além da abertura de seis leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nove leitos para Acidente Vascular Cerebral (AVC), cirurgias vasculares, cirurgias endovasculares, bem como a inclusão dos procedimentos de injeção intravítrea e cintilografia.

O HECI realiza, em média, 803 internações mensais e 27.868 procedimentos ambulatoriais. A contratualização da unidade com o Estado representa investimentos da ordem de R$ 8.786.280,04.

Durante a visita do governador, foi formalizada a transferência da Maternidade de Alto Risco do Hospital Evangélico para Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), que passa a contar com dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e 15 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCO), além de habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP).

O HIFA realiza, em média, 686 internações mensais e 27.636 procedimentos ambulatoriais. A contratualização da unidade com o Estado representa investimentos da ordem de R$ 7.275.802,08, sendo R$ 3.471.984,00 referentes aos leitos para pacientes do novo Coronavírus (Covid-19).

De acordo com o subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, as entregas têm grande importância para a população da região Sul de Saúde. “Ao avançar na reorganização da oferta de mais serviços, levamos mais dignidade na assistência de mães e seus filhos, reforçamos a oferta de especialidade para reduzir o tempo de espera e facilitar o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde”, afirmou.

A agenda oficial contou ainda com uma visita do governador à Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Aurora Estellita Herkenhoff, localizada no bairro Aquidabam.