Na noite de ontem (19), o prefeito Edson Magalhães realizou a assinatura de três ordens de serviço, para início de obras em Muquiçaba. Com essas assinaturas, o bairro ganhará uma nova Unidade de Saúde, Feira do Agricultor e um campo society. O evento aconteceu na área da antiga rodoviária Itapemirim, e teve a presença de secretários municipais, vereadores e moradores do bairro.

Unidade de Saúde. Segundo a prefeitura, a nova Unidade de Saúde Dr. Arnaldo Magalhães oferecerá serviços essenciais e de qualidade para a população de Guarapari. No primeiro pavimento haverá hall de entrada e recepção, banheiros acessíveis, elevador e escada, sala de triagem, sala de vacina, sala de procedimentos, sala de curativos, lavanderia, depósito, banheiros do setor de serviços, farmácia, prontuário, quatro consultórios com lavabos, dois consultórios odontológicos, sala de escovaria, banheiros para pacientes, e sala de expurgo.

No pavimento superior haverá sala de nebulização, duas salas de administração, sala de apoio, copa, bar e cozinha, almoxarifado, bateria de banheiros, sala de reunião e sala de esterilização.

Feira do Agricultor. A Feira do Agricultor de Muquiçaba será composta por duas baterias de banheiros feminino e masculino, incluindo PCD, sala de gerência com banheiro, sala de higienização, depósito, e pátio descoberto com 1.377 m² para composição dos feirantes.

1 de 3

Campo Society. O Complexo Esportivo Maurice Santos vai ganhar um Campo Society, um novo espaço para atividades esportivas e de lazer, incentivando um estilo de vida ativo e saudável entre os moradores. O campo terá arquibancada e a área de construção será de 1.100 m².

Para a moradora Margarida, ficar sabendo dessas obras foi motivo de muita alegria. “Fico maravilhada em saber dessas obras. Eu passava por aqui e tinha medo de tanta bagunça que estava no espaço da antiga rodoviária de Itapemirim. A gente evitava passar por aqui”, disse.

O prefeito, Edson Magalhães, falou do empenho para a realização dessas obras. “Me empenhei para desapropriar esse terreno largado, que incomodava a todos e, agora vamos construir, nesta área, três grandes projetos para atender ao município. Cada projeto tem sua particularidade e estamos empenhados em entregar o melhor, para que todos usufruam, tanto quem trabalha, como quem usa e consome os serviços”, declarou.