A dupla capixaba formada por Elize Maia e Thâmela Coradello venceu o Top-16 do Recife, válido como a segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, e conquistou o ouro no último domingo (17). O torneio foi disputado em Recife, Pernambuco.

Na decisão feminina, Elize Maia e Thâmela Coradello venceram Taiana e Talita por 2 sets a 0 (21/19 e 21/16).

A campeã mundial da modalidade, Elize Maia, conta que a conquista do título foi consequência, principalmente, da parceria com a dupla, que resultou na superação dos desafios em quadra.

“Esse título é a consequência do nosso empenho diário e da vontade de melhoramos cada vez mais, mas, principalmente, de termos nos ajudado nos momentos desafiadores aqui em quadra. Nossa equipe vem trabalhando muito para que possamos apresentar nosso melhor voleibol nos torneios. A Thâmela e eu estamos felizes por termos subido mais um degrau”, disse Elize Maia.

A próxima etapa do circuito será realizada entre os dias 03 e 07 de abril, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

O Espírito Santo também subiu no pódio na disputa masculina: o capixaba André Stein e seu parceiro paraibano George foram campeões após superarem Vinicius e Heitor Frank, por 2 sets a 1 (23/21, 13/21 e 15/7).