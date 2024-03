A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, prendeu, no último dia 13 (quarta-feira), um casal de estelionatários, ambos investigados por aplicar golpes por meio da venda de pacotes de faxinas. Os detidos têm 26 e 27 anos e foram presos no município da Serra.

Golpes. De acordo com as investigações, o casal vendia pacotes de faxina por meio de uma rede social, por um preço mais acessível. As vítimas pagavam pelo pacote, porém não chegavam a ter os serviços executados. Quando os contratantes cobravam pelo serviço, os investigados os bloqueavam das redes sociais e não atendiam as ligações.

Cerca de 26 pessoas foram vítimas do casal, incluindo moradores dos municípios de Guarapari, Serra, Vitória e Vila Velha. No último dia 13, a equipe policial se deslocou até a residência dos suspeitos, no bairro São Diogo, na Serra, no intuito de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva. O casal foi localizado e preso no imóvel. A ação contou também com o apoio da 5ª Delegacia Regional (DR) de Guarapari.

Presos. Os detidos vão responder pelo crime de estelionato. O homem de 27 anos foi conduzido ao Centro de Detenção Provisório (CDP) de Guarapari e a mulher de 26 anos foi encaminhada para a Penitenciária Feminina de Cariacica.