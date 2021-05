A cervejaria Backer, vítima de uma investigação por matar dez pessoas intoxicadas em janeiro do ano passado, está começando a retornar com a venda dos produtos. A primeira cerveja relançada e pronta para a comercialização é a “Capitão Senra”, segundo anunciou a empresa na tarde de hoje.

A empresa dona da Backer, “Cervejaria Três Lobos” afirmou que está seguindo as decisões da justiça e atuando de acordo com as medidas administrativas necessárias. Sendo importante retomar as atividades para honrar com os pagamentos dos colaboradores e das indenizações.

“A Cervejaria Três Lobos Ltda. tem pautado sua atuação na estrita observância das normas e no cumprimento das decisões administrativas e judicias. Nesse sentido, voltará a comercializar a cerveja Capitão Senra, iniciativa fundamental para a manutenção do emprego de seus colaboradores e para honrar seus compromissos”, afirmou a empresa.

Foi feito em outubro do ano passado, inclusive, um evento para relançar essa marca de cerveja, contando com a presença de apoiadores da empresa e um chef de cozinha. Mas em novembro a justiça suspendeu as atividades de comercialização da empresa, com multa diária de R$10 mil.

A Backer continua interditada, segundo afirmou o Ministério da Agricultura por nota pública, porém nada impede que terceirizem o serviço, desde que nenhum processo da fabricação ou comercialização ocorram dentro das instalações da empresa Backer.