No começo da tarde desta quarta-feira, agentes da polícia rodoviária federal estavam realizando um patrulhamento na BR-101 e avistaram um caminhão aparentemente normal transportando cocos verdes e secos, no entanto, quando perceberam que ele estava com excesso de peso pediram para parar e averiguaram a situação, descobrindo que o motorista estava transportando maconha escondida debaixo da carga.

Toda a ação ocorreu na altura do km 318, perto do posto de pedágio da concessionária ECO 101, empresa responsável pela administração da rodovia. Os policiais, percebendo a divergência entre o excesso de peso e a quantidade de carga dentro do caminhão, com apenas metade do baú ocupado, resolveram inspecionar.

Debaixo da carga de cocos, verdes e secos, encontraram vários tabletes de maconha e, ao questionarem o condutor do veículo, descobriram que a droga veio de Porto Seguro, na Bahia, e estava sendo levada para Curitiba, no Paraná. O homem tem 37 anos e iria receber R$20 mil pelo serviço.

A ocorrência ainda está em andamento no posto de Viana, porém com as informações iniciais os policiais federais suspeitam que a maconha seja do tipo hibrida, uma variação da droga que tem maior potencial do que as comuns, normalmente encontradas em apreensões no estado.

A quantidade apreendida está em torno de 480kg de haxixe e causou um prejuízo estimado ao tráfico de R$ 30 milhões.

O crime será investigado, qualquer informação pode ser passada para a Polícia Rodoviária Federal por meio do 191 ou do disque-denúncia 181, no qual a ligação é anônima.