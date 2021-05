Um prédio moderno, localizado de frente para o mar da Praia do Morro, em Guarapari, o Edifício Elegance é um empreendimento diferenciado cuidadosamente projetado para quem busca conforto e o contato com a natureza. As obras chegaram ao 12º andar, o último do prédio que tem previsão de entrega para novembro de 2022.

O Edifício Elegance é um prédio da Ideally Construtora, referência no setor imobiliário em Guarapari, pertencente ao grupo 4M Investimentos e Participações S/A, construindo há mais de 25 anos na cidade.

A parte estrutural foi finalizada e a equipe de engenharia segue com os trabalhos para a parte da fachada e também de acabamentos internos dos apartamentos, com assentamento de revestimentos, rebaixamento de teto em gesso, que tem o diferencial de ser entregue aos clientes com cortineiro e linha de sombra, além de estar sendo feito o emassamento de paredes e tetos.

“Nossos empreendimentos são feitos com foco no cliente morar bem e em contato com a natureza. O Edifício Elegance tem uma vista fantástica para a Orla da Praia do Morro. Nossas equipes têm trabalhado buscando o melhor em tecnologia comprovadas, para que seja mais um sucesso da Ideally Construtora”, disse o diretor Rodolfo Mai.

O edifício Elegance tem uma área de lazer completa de frente para o mar da Praia do Morro e todas as unidades do imóvel são com 3 quartos. Com apartamentos de alto padrão e o selo de qualidade ISO 9001, a Ideally Construtora oferece ao cliente um empreendimento com elegância, conforto e segurança.

Fique por dentro. Todos os apartamentos têm 3 quartos, sendo 1 suíte e 2 vagas de garagem. Há duas colunas de frente para o mar com 3 suítes.

O prédio tem praticamente toda sua fachada revestida, reduzindo o custo de manutenção para os condôminos.

Todos os quartos estão preparados para instalação de ar condicionado split, piso porcelanato.Todos os apartamentos e áreas comuns são feitos com porcelanato.

A Ideally entrega a portaria 100% decorada e mobiliada. Pavimentos de garagem com piso e teto pintados e há bicicletários instalados.