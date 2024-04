O meio ambiente de Vila Velha viveu neste sábado (20/04) um dia histórico. O prefeito Arnaldinho Borgo assinou a ordem de serviço para a construção da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. A obra será erguida às margens da Rodovia do Sol, na entrada do bairro Santa Paula I, próximo à Barra do Jucu. O investimento é de R$ 1,4 milhão, proveniente de compesão ambiental da iniciativa privada.

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental, cujas obras têm prazo de execução de seis meses, vai ficar ao lado Centro de Educação Ambiental do Parque Natural Municipal de Jacarenema e conta com infraestrutura necessário para atuar na proteção da natureza. Vai ser uma base da Polícia Militar para proteger o meio ambiente de toda a região. O Centro de Educação Ambiental está em obras e vai ser inaugurado em breve.

O Parque Natural Municipal de Jacarenema possui uma área de 346 hectares (equivalente 320 campos de futebol), situada em um local marcado por especulação imobiliária, extração de areia, denúncias de invasões e crimes ambientais, que agora terá um Centro de Educação Ambiental, que transformará o local em referência para a educação ambiental, preservação e recuperação do meio ambiente na cidade de Vila Velha.

A região de Jacarenema tem sido marcada por décadas de luta incansável por parte de diversos atores, ambientalistas e membros da comunidade, que se uniram em prol da preservação desse importante recurso biológico.

Projeto da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental