Vila Velha é finalista da XI edição do prêmio “Prefeito Empreendedor” do Sebrae. Das oito categorias, Vila Velha está concorrendo em duas delas: Sala do Empreendedor, com o projeto “Vila Empreendedora”, e Cidade Empreendedora.

Nesta terça-feira (19), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde está localizada a Vila do Empreendedor, recebeu a vista técnica das duas representantes da comissão julgadora.

Ana Paula Serrano, representante da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do ES (FCDL) e Simone Fontes, representante da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Espírito Santo (Faciapes) puderam conhecer de perto a estrutura criada em Vila Velha, a partir do ano passado, para atendimento em um único lugar dos empreendedores da cidade.

O prefeito Arnaldinho Borgo acompanhou a inspeção e apresentou com detalhes cada estrutura e o conceito da Vila Velha Empreendedora, criado na sua gestão. Disse que concorrer ao prêmio é um reconhecimento ao trabalho aplicado.

“O prêmio não é mérito do prefeito, e sim da equipe técnica que concebemos e trouxemos para trazer soluções empresariais. Vila Velha, a partir daí, conquistou o reconhecimento de quem gera empregou e renda na cidade, passou a captar novos investidores que nos permitiram liderar, no Estado, o número de novos negócios abertos ano passado”, analisou o prefeito.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, também participou da visita e ratificou o sentimento de conquista, mas ainda de muito trabalho pela frente no desenvolvimento do melhor ambiente de negócios na cidade.

“Estamos trabalhando desde o início da gestão do Prefeito Arnaldinho de forma árdua e intensa. Várias secretarias estão envolvidas para tornar o município de Vila Velha no melhor ambiente de negócios. Estamos felizes em participar deste prêmio, pois é o reconhecimento do trabalho feito até aqui. Podemos ir mais longe. Nosso objetivo é alcançar o patamar que o município olhe para todos os empresários do pequeno ao grande”, afirma Everaldo Colodetti.

A próxima etapa acontecerá no dia 26 de abril. As representantes da comissão, que visitaram os projetos de Vila Velha, vão se reunir com o restante da comissão julgadora, onde irão revelar suas notas. A entrega do prêmio “Prefeito Empreendedor” está prevista para acontecer no dia 5 de maio.

O que é o prêmio Prefeito Empreendedor?

O prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor é um programa de reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município.