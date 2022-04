A Polícia Militar de Guarapari continua fazendo o seu papel de Garantir a segurança dos moradores. No giro policial de hoje, vamos mostrar que foram várias abordagens e prisões começando ontem (19), por volta das 09h uma motocicleta com restrição de furto/roubo foi recuperada por policiais militares no bairro Recanto da sereia. O veículo foi removido ao pátio credenciado.

Camuflado. Por volta das 10h, uma guarnição da PM abordou um indivíduo cheio de maldades e em atitude suspeita no bairro Santa Margarida. Com ele foram apreendidos em posse dele 01 Revólver. 38 Taurus,16 Munições Intactas, 92 Pinos de cocaína, R$ 427,00 em dinheiro, roupas camufladas, 01 touca ninja, 03 facas e 02 celulares.

Ainda durante a manhã, por volta das 11h, um indivíduo a bordo de um veículo foi abordado na Rodovia do Sol. Foi localizado no interior do veículo um revólver. 38 Rossi e 04 munições do mesmo calibre. No fim da tarde, por volta das 17h um homem foi detido por uma equipe de serviço pois estava foragido da justiça. A ação ocorreu no bairro Perocão.

Tentou correr. Em outra ação, outro fugitivo do sistema prisional foi localizado O suspeito foi abordado no bairro Kubitscheck. O homem tentou se evadir quando avistou os policiais, mas não obteve sucesso, sendo assim alcançado e detido.

No bairro Praia do Morro outro indivíduo foi detido em flagrante tráfico de drogas. O mesmo encontrava-se em um terreno baldio em posse de 07 buchas de maconha, 20 pedras de crack e R$49,00 em dinheiro. A ação ocorreu no início da noite, por voltas das 19h.

Os indivíduos envolvidos nas ocorrências foram detidos e encaminhados para a delegacia local. Os materiais foram apreendidos e entregues na delegacia.