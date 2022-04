O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), realizou a entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro, em Viana, na noite dessa segunda-feira (18). Viana conta com quatro núcleos, nas modalidades de basquete, futebol de campo, futsal e voleibol. Cerca de 500 alunos serão beneficiados com as entregas.

O Campeões de Futuro oferece esporte gratuito para crianças e adolescentes capixabas, com idade entre 6 e 17 anos, em todos os 78 municípios do Estado. O evento dessa segunda contou com a presença do secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu; do vice-prefeito de Viana, Fabio Dias; e de outras autoridades locais.

Entre os principais itens entregues, estão bolas, redes, apitos, cronômetros, colchonetes, pratos demarcatórios, cones, bombas, calibradores digitais, antenas e redes para vôlei, cotoveleiras e joelheiras.

“O Campeões de Futuro é um projeto que incentiva o esporte desde a sua base. Mais importante do que formarmos atletas de alto rendimento, como há vários casos, é formarmos cidadãos e promovermos saúde, educação e bem-estar. E, mais uma vez, estamos iniciando a semana com essas entregas. Tudo isso se deve ao trabalho do governador Renato Casagrande, que vem fazendo esse investimento jamais visto no Estado na área do esporte”, destacou Júnior Abreu.

Já o vice-prefeito de Viana, Fabio Dias, que representou o prefeito Wanderson Bueno, comentou a importância do Campeões de Futuro em seu município. “O esporte não é só vetor de saúde, mas um interlocutor social. Quando se investe no esporte, diminuímos os problemas com a saúde e nas áreas sociais. Por isso, é importante estarmos recebendo esses produtos de excepcional qualidade. Queremos propiciar cada vez mais oportunidades desse tipo para a nossa população”, declarou o vice-prefeito.