“…tempo de ficar quieto (…)”. – Eclesiastes 3.7b.

Fiquei sabendo que um pastor na Ilha de Itamaracá em Pernambuco, pegou covid-19 em maio do ano passado, mas felizmente ele se tratou e foi curado. Porém, esse mês de maio de 2021, ele se reinfectou, não resistiu e infelizmente morreu.

Para começar e antes que esqueça:

1. Não dêem mole.

2. Não vacilem.

3. Não ignorem.

4. Não menosprezem.

5. Nao baixem a guarda para a letalidade desse vírus.

6. Não temos uma vacina segura.

7. Nenhuma vacina é 100% segura.

8. Covid-19 não tem remédio.

9. A doença é eclética. Ela não respeita ninguém.

10. O coronavírus é mutante.

11. A cepa de 2021 não é a mesma de 2020.

12. Estamos diante de um inimigo invisível.

13. A guerra é biológica.

14. O coronavírus é variante, rápido, invasivo, destrutivo, sequelador, perigoso, desrespeitador, mortal, letal, desumano e traiçoeiro.

Preciso usar mais algum adjetivo?

Tô vendo muita gente por aí andando distraída, visitando os parentes, os pais, os avós, os amigos etc., levando a morte como companhia.

Vejo festinhas clandestinas particulares de final de semana acontecendo ao som de funk, pagode, gospel (acredite), samba e muita cachaça etc., para comemorar sei lá o que?

Avisem que, quem já tomou a segunda dose da vacina, como exemplo, não podem pensar que estão 100% imunes e que agora são superman’s, a ponto mesmo de, antes de esperar o término do ciclo do fármaco vacinal no organismo (14 dias em alguns casos), já começarem a aglomerar, fazerem visitas aos parentes que não vêem a muito tempo; e de quebra ainda pousarem para fotos, abraçados, sem máscara e fazendo aquele biquinho ridículo.

Devemos nos limitar a sair o básico e o necessário, até que a procela passe. É tempo de se recolher o máximo que pudermos.

Coisa desnecessária, infantil, injustificável e inconsequente e ver gente passeando em tempos de guerra.

Tenho ouvido falar nesses dias, até de igrejas que estão fazendo almoço com sua membresia, abrindo cantina, realizando encontros regados a churrasco, vendendo salgado e refrigerante na frente do templo (as vezes às escondidas, com a intenção de atrair as pessoas nesse tempo, com a falsa impressão de que está tudo bem e expondo seu próprio rebanho a morte iminente.

Será que essa turma não entende que o perigo também está no fato de que para comer tem que retirar a máscara do rosto e se expor infantil e perigosamente a um vírus extremamente letal?

É muito triste e penoso de ver quem poderia e deveria dar exemplo, ser um exemplo a não ser seguido.

O rei Salomão, em Provérbios 1.32b, já nos falou que a sensação de bem estar leva o homem a perdição.

O principal sintoma do covid-19 é não sentir nenhum sintoma. Isso é pior que a infecção numa pessoa; pois, nesse caso, quando você sabe que esse alguém foi testado positivo, então, você se distancia e se isola deste.

Para quem não sabe, nesse tempo, o ambiente de um restaurante, lanchonete etc., é de longe, muitíssimo mais perigoso do que andar dentro de um ônibus lotado. Pesquise e conclua você mesmo.

A ignorância e o negacionismo estão cada vez mais gritantes e oceânicos, mesmo depois de mais de 456.000,00 mortes, até esse último domingo, dia 30/05/2021.

Uma coisa é ser pego pelo coronavírus, outra coisa é sair por aí arrumando sarna pra se coçar, sendo irresponsável consigo mesmo e com os outros.

Penso que quem age assim precisa mesmo é ser denunciado as autoridades competentes, pois, incorre num crime que atenta literalmente contra a vida do outro.

Quer saber?

Vai chegar a hora que a gente vai ter mesmo é que parar de falar e passar a desenhar pra esse povo entender.

(…) se é que entenderão o desenho!

Por Kleberson Sergio de Andrade. Bacharel em Teologia, licenciado em pedagogia, filosofia, sociologia, letras, português e espanhol, psicanalista clínico, pós graduado em ética, filosofia, educação, docência do ensino superior, capelania hospitalar e gestão escolar com habilitação em administração, supervisão, orientação e inspeção escolar.