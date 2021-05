A deputada estadual Raquel Lessa protocolou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que propõe a instalação de salas de apoio à amamentação. As salas serão disponibilizadas às servidoras, empregadas terceirizadas e também a todas as mulheres em período de lactação que visitem órgãos e entidades públicas do Espírito Santo.

O objetivo é permitir que as mães que desejarem manter a amamentação após a licença maternidade possam ordenhar o próprio leite ou até mesmo amamentar o seu bebê em uma sala apropriada, com a devida privacidade. O espaço deverá ser instalado em uma área apropriada da repartição, em local reservado e de fácil acesso.

De acordo com a deputada, a instalação de salas de apoio à amamentação nos órgãos e repartições públicas estaduais representará mais um avanço entre as conquistas das servidoras públicas e das famílias às quais elas pertencem. “A sala de amamentação permitirá que a mãe possa trabalhar com a tranquilidade de que seu bebê continuará sendo amamentado”, declarou.

O aleitamento materno oferece benefícios nutricionais, imunológicos, emocionais, econômicos, sociais e para o crescimento e desenvolvimento corporal da criança. Ele proporciona uma boa quantidade de calorias, vitaminas e enzimas para o bebê, além de facilitar o processo de transição alimentar. Além disso, o Ministério da Saúde recomenda oficialmente que o aleitamento seja mantido até dois anos de idade ou mais.

Outro aspecto é que as mulheres que amamentam, e que se afastam de seus filhos em virtude do trabalho, precisam esvaziar as mamas durante a sua jornada de trabalho, para alívio do desconforto das mamas cheias e para manter a produção do leite. Para que o leite seja retirado durante o expediente, é preciso que a mulher tenha à sua disposição um local adequado para fazer a ordenha e, caso necessário, armazenar o leite.