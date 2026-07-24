Encontre seu novo amigo: Guarapari promove Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado (25)

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Gerência de Bem-Estar Animal, promove neste sábado (25) mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento acontecerá das 9h às 14h, nas dependências do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado no bairro Santa Mônica.

A ação integra as políticas públicas de proteção do município e visa encontrar lares definitivos para animais resgatados, conscientizando a população sobre a importância da guarda responsável e o combate ao abandono.

Cuidados e saúde dos animais

Todos os cães e gatos disponibilizados na feira foram previamente submetidos a exames e avaliação veterinária, estando devidamente aptos para integração em uma nova família.

Durante o evento, profissionais da Gerência de Bem-Estar Animal prestarão suporte aos visitantes, fornecendo orientações sobre:

Os cuidados diários com a saúde dos pets;

A importância da posse responsável;

Os deveres e obrigações de quem opta pela adoção.

Gestoras destacam a importância da adoção responsável

A secretária municipal de Meio Ambiente, Vanessa Secatto, salienta que a adoção beneficia tanto os animais quanto os adotantes.

“Cada adoção significa uma nova oportunidade para um animal que aguardava por um lar. Além de oferecer amor e cuidado, quem adota também contribui para o fortalecimento das políticas de bem-estar animal e para a construção de uma cidade mais consciente e responsável”, afirmou a secretária.

Já a gerente de Bem-Estar Animal, Fabíola Machado, ressalta a necessidade de uma escolha planejada.

“Nosso objetivo é encontrar famílias comprometidas em oferecer carinho, proteção e todos os cuidados necessários aos animais. A adoção responsável é um ato de amor que transforma vidas”, reforçou a gerente.

Serviço do Evento