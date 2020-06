A Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG) emitiu uma nota de repúdio contra a prefeitura de Guarapari, após a fiscalização e quase prisão, do empresário Marcos Azevedo, proprietário do Acquamania, que estava com seu parque aquático aberto e foi visitado pela fiscalização da prefeitura.

Em entrevista à imprensa o empresário disse que estava seguindo o decreto estatual e os fiscais da prefeitura disseram que oi que valia era o decreto do prefeito Edson Magalhães. Os fiscais pediram então que a PM que os acompanhava levassem o empresário preso. Diante da divergência, a PM não executou a ordem.

O parque estava funcionando com a capacidade reduzida e havia cerca de 30 famílias no local. “O principal problema é que está faltando diálogo com a prefeitura. Não concordei com a fiscalização que chegou aqui com a polícia. Não tem bandido aqui e me senti coagido”, disse o empresário. Confira a nota da AHTG na integra.

NOTA DE REPÚDIO

A Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari – AHTG, vem a público, manifestar Repúdio em função da forma como foi realizada a ação de notificação do Parque Aquático Acquamania, localizado na região de Amarelos, em Guarapari, pela Secretaria Municipal de Postura e Trânsito – SEPTRAM

Como tem sido de costume em Guarapari, e de maneira unilateral, a Secretaria Municipal de Postura e Trânsito – SEPTRAM, que é omissa a todas as denúncias que lhe são dirigidas quanto aos meios de hospedagem irregulares na cidade, e a superlotação de casas e apartamentos de aluguéis, mas é supereficiente em fiscalizar as empresas legalmente instaladas no município, enviou auto de notificação ao nosso associado, Parque Aquático Acquamania, que conforme o novo decreto, deveria permanecer com suas instalações fechadas, devido a pandemia.

Acontece que a empresa já vinha procurando contato com a Prefeitura, a mais de um mês, para informar métodos de operação que estavam sendo implantados para funcionamento do parque, e dessa forma conseguir cumprir com suas obrigações. Como esse é um período considerado de baixa temporada, no momento, a abertura do parque viria a atender a pequenos números de pessoas. De forma intimidatória e truculenta, a SEPTRAM, que para apresentar uma simples notificação a uma empresa, levou uma viatura da Polícia Militar e afrontosamente estacionaram seus carros em local de circulação de veículos, na entrada do estabelecimento. Diante da recusa do diretor da empresa, Marco Azevedo, de assinar a notificação, o fiscal deu ordem de prisão, conforme pode ser comprovado em vídeos que circulam pelas redes de tv e mídias sociais.

A AHTG repudia este tipo de atitude e espera que os responsáveis pela gestão do município se comprometam a evitar que tais fatos não mais ocorram na cidade.