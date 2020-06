O vereador de Guarapari Clebinho Brambati (PTB), concedeu entrevista a nossa equipe na sexta feira (29). Na oportunidade ele falou sobre vários assuntos e disse que infelizmente não irá caminhar com o prefeito Edson Magalhães (PSDB) nas eleições deste ano. “Clebinho caminha com o PTB. Clebinho não caminha com Edson Magalhães”, disse.

Temas. Ainda durante a entrevista ele falou sobre o homem do campo e a preocupação do Covid-19 que já atingiu o interior. Falou também sobre os vetos do prefeito as emendas dos vereadores no orçamento, que pediram várias melhorias nos bairros. O prefeito vetou todas. “O prefeito não tem capacidade e habilidade de conversar com o vereador”, afirmou Clebinho.

Não cumpriu. Clebinho também disse que abandonou o posto de líder do prefeito por causa de promessas não cumpridas. “No primeiro ano ele deu desculpas de ajeitar a casa”, disse Clebinho. Ainda de acordo com ele, tudo continuou no segundo ano. “Infelizmente a mesma situação e as obras que aconteceram não atenderam ao nosso público e a gente é cobrado na rua”, disse.

Promessas. O vereador citou várias obras que foram promessas de campanha e não foram realizadas no interior. “Não dava para ser líder dessa forma”, citando obras que não foram concluídas como a unidade de saúde de Todos os Santos, sistema de tratamento de água de amarelos, recapeamento das estradas de Amarelos a Rio Claro, fazer a Casa do Congo, quadra de esportes de Rio Grande e outros serviços para ajudar o homem do campo. Confira uma seleção com algumas partes da entrevista.