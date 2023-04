A Associação Capixaba Vôlei de Desporto e Lazer (ACPV) é uma entidade que tem como objetivo principal desenvolver o vôlei como esporte em Guarapari. A associação trabalha com adolescentes, jovens e adultos nas modalidades masculino e feminino, buscando descobrir e formar atletas de alto rendimento.

Youtube. A ACPV realiza um trabalho social e esportivo muito importante para a comunidade local, oferecendo a oportunidade para que jovens possam praticar um esporte e, quem sabe, se tornar atletas de sucesso no futuro. Para melhorar ainda mais seus trabalhos, a associação criou um canal no Youtube, que precisa atingir mil inscritos para poder transmitir ao vivo as partidas pelo canal e entrar no processo de monetização para ajudar nos custos da associação. O link é esse: https://youtube.com/@acpv.capixabavolei

Copa da Paz. Segundo Marcus Vailant, um dos coordenadores da associação, amanhã as equipes da ACPV sairão de Guarapari às 22h rumo a São Gabriel da Palha, onde participarão da Copa da Paz. Essa competição conta com a participação de cerca de 17 clubes e associações, algumas levando equipes masculinas e femininas.

Integração. Para a ACPV, participar de eventos como a Copa da Paz é uma oportunidade única de mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido e de se destacar no cenário esportivo local. Além disso, é uma chance de promover a integração entre os membros da associação e de adquirir experiência em competições de alto nível.

Ajuda. Os coordenadores da ACPV estão animados com a participação das equipes na Copa da Paz e esperam obter bons resultados. Eles também continuam trabalhando duro para divulgar o canal no Youtube e atingir a marca de mil inscritos, para que possam transmitir as partidas ao vivo e arrecadar recursos para a associação.

“A divulgação do canal no Youtube é fundamental para a continuidade das atividades da associação, e todos estão empenhados em atingir a marca de mil inscritos para poder transmitir as partidas ao vivo”, disse Marcus. Acesse e se inscreva no canal e ajude a associação. https://youtube.com/@acpv.capixabavolei