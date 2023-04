O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) está com baixo estoque de sangue e, diante da epidemia de dengue no Espírito Santo, a instituição faz um apelo para que a população compareça em uma das unidades e realize a doação de sangue.

A diretora-geral do Hemoes, Marcela Gonçalves Murad, disse que é importante que, mesmo estando em um período com variações climática, a população não pare de doar. “Isso é de suma importância para que sejam supridas as demandas oriundas por parte das pessoas com dengue, que têm aumentado durante este período”, reforçou.

Marcela Gonçalves Murad destacou a importância do abastecimento das unidades. “Desde o Carnaval, percebemos uma significativa queda em relação às doações de sangue e a situação atual de epidemia de dengue requer que estejamos sempre abastecidos para suprir às demandas relacionada à doença. Precisamos da solidariedade de cada cidadão, pois somente por meio do ato de doação de sangue é que conseguimos salvar vidas”, frisou.

O Hemoes de Vitória funciona todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 7h às 18h20 para cadastro de doadores, e até as 19 horas para informações, orientações e coleta de sangue.

Durante o ano, homens e mulheres realizam suas doações em intervalos diferenciados. Para as mulheres, o intervalo é de 90 dias, podendo realizar até três doações no período de um ano. Para os homens, o intervalo é de 60 dias, podendo realizar até quatro doações no período de um ano.

Quem pode doar

Pessoas entre 16 e 69 anos podem se candidatar como voluntários. Para os mais velhos, há uma ressalva: só pode doar quem tiver feito a primeira doação até os 60 anos. Já os menores de 18 anos precisam de autorização de um responsável legal.

Para mais informações sobre doação de sangue, acesse: https://hemoes.es.gov.br/quem-pode-e-quem-nao-pode-doar

Para se informar da lista dos endereços e horários de funcionamento dos locais de doação, acesse: https://hemoes.es.gov.br/enderecos-dos-hemocentros