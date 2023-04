Para auxiliar turistas e moradores de Vila Velha, a secretaria de Cultura e Turismo juntamente com a secretaria de Tecnologia e Inovação lançaram nesta quinta (13) um novo hotsite turístico oficial da prefeitura.

Quem navegar no portal encontrará informações sobre os principais atrativos turísticos. Na aba “O que fazer” há dicas nas categorias Cultura e Arte, Praias, Parques, Náutico, Turismo Rural e Compras, além dos principais eventos da cidade.

Ainda se encontram informações gerais sobre a cidade, notícias atualizadas de cultura e turismo e galeria de fotos. O novo endereço da pesquisa sobre o turismo canela-verde é também um canal de comunicação, onde se encontram os principais contatos para tirar dúvidas e conferir respostas às perguntas frequentes dos usuários.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Júnior, “lançamos o novo portal em um momento em que estamos com a expectativa de receber mais de quatro milhões de pessoas na cidade, nos nove dias de realização da Festa da Penha. Um local com informações atualizadas sobre os principais points de Vila Velha e essencial para aqueles que nos visitam saberem onde ir para além dos festejos religiosos. É um portal dinâmico, e teremos mais novidades em breve”.