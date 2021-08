Fiscais do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) apuraram denúncias de irregularidades em postos de combustíveis, revendas de gás de cozinha e comércio, nos municípios de Guaçuí e Ibitirama, a pedido do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES).

Durante a operação, que teve início nessa quarta-feira (11) e seguiu até esta sexta-feira (13), os fiscais visitaram seis postos de combustíveis em Guaçuí e realizaram testes de vazão nos bicos das bombas, para verificar se está indo para o tanque do consumidor o que ele está pagando, além de fiscalizar a qualidade do combustível comercializado, a oferta de cashback, a precificação, entre outras normas de defesa do consumidor e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A ação resultou na interdição de um bico de uma bomba que estava fornecendo 100 mililitros a menos durante o abastecimento.

No município de Ibitirama, os fiscais apuraram denúncias de irregularidades na venda de gás de cozinha, resultando em uma infração, por falta de certificação da balança. Além disso, foram inspecionados comércios do município, com suspeita de venda clandestina de gás de cozinha. Não foram constatadas irregularidades em nenhum dos locais visitados.

Denúncias

As denúncias sobre comercialização irregular de combustíveis e botijas de gás de cozinha podem ser registradas pelo WhatsApp (27) 3323-6237, pelo telefone 151 ou pelo App Procon-ES (Android). Os consumidores também poderão formalizar denúncias junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).