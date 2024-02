O Espírito Santo foi bem representado no atletismo do Meeting Paralimpíco Loterias Caixa, com a conquista de duas medalhas de ouro. Hermes Oliveira e Renato Madeira foram os capixabas que subiram ao pódio, no último sábado (24), em Porto Alegre (RS).

Os paratletas viajaram com passagens áreas concedidas pelo programa Voe Atleta e Renato Madeira, que é de Guarapari, é contemplado pelo Bolsa Atleta, ambos da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Hermes Oliveira (classe F46) disputou as provas de Arremesso de Disco e Arremesso de Peso, enquanto Renato Madeira (classe F57) fez as provas de Lançamento de Dardo e Arremesso de Peso.

Renato Madeira comentou sobre o resultado na competição e mostrou boas expectativas para o Meeting Paralímpico de Vitória, que está previsto para acontecer no mês de abril, em diversas modalidades.

“É na primeira competição do ano que colocamos em prática aquilo que foi feito na pré-temporada. Acredito que o resultado foi bom. Até o Meeting de Vitória, em abril, estaremos afiados para conseguirmos marcas bem interessantes para o andamento das competições nacionais mais importantes”, disse Renato Madeira.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia passagens de avião, com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionai