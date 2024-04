Um clube de Guarapari representou o estado nas águas do litoral paulista no último final de semana. No campeonato brasileiro realizado em Santos, mais de 500 atletas de todo o Brasil disputaram o título de melhor do país. Os atletas do clube Imua Setiba Va’a subiram ao pódio e conquistaram a vaga para o Pan-americano deste ano, que será realizado em Niterói no mês de novembro.

Domingo Saraiva, de 72 anos, levou o ouro em duas categorias e não escondeu a felicidade do bicampeonato. O atleta, que pratica o esporte há anos, descobriu as competições na canoa havaiana e já coleciona os títulos de campeão estadual, tricampeão brasileiro e campeão panamericano. Saraiva disse que chegar a essa etapa da vida treinando diariamente e competindo é uma benção. E os planos desse Master 70 não param por aí. Ele já se prepara para novos campeonatos visando, é claro, o lugar mais alto do pódio.

Imua para Todos. Já a mais nova da equipe enfrentou um mar desafiador com ventos muito fortes e, com apenas 12 anos, levou a prata em sua estreia no campeonato brasileiro. Beatriz Leite, a Bia, começou a praticar o esporte no projeto social Imua para Todos em Setiba há um ano, onde descobriu na canoa o amor por Guarapari.

Bia é carioca e não pensa mais em voltar para Niterói. “Descobrir o clube Imua Setiba Va’a fez toda diferença na minha vida. A canoa me trouxe mais maturidade, determinação e disciplina. A minha técnica Priscilla é muito rígida e brava, mas é o que leva ao melhor resultado”, sorri a pequena atleta que agora treina para ser a melhor do estado.

Priscilla Anderson, dirigente do Imua Setiba Va’a, disse que a prova em Santos teve um nível altíssimo, tanto dos atletas competidores quanto do mar enfrentado por todos. “Na mesma raia estavam a Bia e o paratleta Arthur Pessanha, que concluíram a prova com muita raça. Eu via canoas e atletas sendo rebocados pelos barcos de apoio, mas algo me dizia que não eram os meus alunos”, conta. A técnica ressaltou ainda as duas medalhas de ouro que o paratleta Herivelton da Vitória, o Eddy, conquistou em duas categorias, sendo bicampeão brasileiro.

Projetos sociais. Priscilla Anderson, que possui projetos sociais com crianças e adolescentes da zona norte de Guarapari, tem um sonho: ver essas crianças competindo, subindo no pódio e representando o nosso Espírito Santo.