Na última segunda-feira (8), uma mulher de 40 anos e sua filha, de apenas oito, perderam suas vidas em um acidente de carro na Rodovia do Sol. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 14h30. O acidente aconteceu na altura do bairro Recanto da Sereia. O marido da mulher e pai da menina era quem dirigia o veículo.

Capotamento. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o veículo havia perdido o controle e capotado, causando a fatalidade. O carro ainda chegou a apresentar sinais de incêndio, mas as chamas foram controladas por moradores antes da chegada dos bombeiros.

A menina, gravemente ferida, foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento Zilda Arns, em Riviera da Barra, Vila Velha. No entanto, teve uma parada cardíaca e foi levada a um hospital, onde não resistiu e morreu, conforme informações da TV Gazeta.

A mãe da criança, que também estava no veículo, foi declarada morta no local após 40 minutos de tentativas de reanimação por parte da equipe de socorro. Enquanto isso, o marido da mulher e pai da menina foi encaminhado a uma unidade médica com fraturas e dores no tórax.

As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento. A família estava retornando de uma visita a um lote em Anchieta, e seguia de volta à Vila Velha quando o acidente ocorreu.