As agências do Banestes vão funcionar com horário especial de atendimento ao público nos dias de jogos da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo no Catar. Durante as partidas, os clientes poderão realizar os serviços bancários pelo smartphone, computador e caixas eletrônicos, como pagamentos, transferências entre contas e várias outras operações financeiras.

O mundial começa no próximo dia 20 e vai até 18 de dezembro. Para os jogos do Brasil que acontecerem ao meio-dia, as agências funcionarão no período de 9h às 11h e das 15h30 a 16h30. Quando forem realizados às 13h, as unidades terão atendimento ao público das 8h30 às 11h30. Já quando as partidas ocorrerem às 16h, o horário de funcionamento das agências será de 9h às 14 horas.

Já o atendimento ao público na Agência Banestes Shopping Vila Velha terá horário diferenciado, por funcionar dentro de um centro comercial de compras. Quando os jogos acontecerem ao meio-dia, a unidade funcionará das 15h30 às 19 horas; quando forem às 13 horas, o atendimento ocorrerá de 16h30 às 19 horas. E, por fim, nas partidas das 16 horas, o expediente será de 11h às 14 horas.

Os canais digitais e eletrônicos são a alternativa para as datas em que a Seleção Brasileira entra em campo. O App Banestes, o Internet Banking e as salas de autoatendimento funcionarão normalmente nos dias dos jogos do Brasil.

O cliente deve ficar atento ao horário limite de depósito com envelope nos terminais próprios do Banestes, quando as partidas ocorrerem às 16 horas. Para que o valor seja efetivado no mesmo dia, o depósito deve ocorrer até as 14 horas. Depósitos realizados após esse horário serão efetivados no dia útil seguinte. Já nos equipamentos Banestes Saque e Pague não haverá alteração.

O Brasil estreia no dia 24 de novembro (quinta-feira), às 16h, contra a Sérvia. Os outros dois jogos da seleção na fase de grupos também ocorrem em dias de semana, no período da tarde: 28 de novembro (segunda), às 13h, contra a Suíça; e 2 de dezembro (sexta-feira), às 16h, contra Camarões.

A definição segue as recomendações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que considera questões como a segurança dos clientes, das agências e do transporte de valores, e está de acordo com resolução do Conselho Monetário Nacional, que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento ao público em suas dependências.

Confira o que pode ser feito em cada um dos canais alternativos de atendimento do Banestes: https://www.banestes.com.br/pessoa_fisica/servicos/atendimentobancario.html