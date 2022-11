A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) realizará, no próximo dia 26 de novembro, às 9 horas, um leilão on-line de bens móveis inservíveis. Os lances já podem ser registrados virtualmente pelo site www.prosalemleiloes.com.br.

Ao todo, são ofertados 100 lotes, compostos por sucatas de materiais diversos como notebooks, tablets, data show, câmeras digitais, estabilizadores, rack de computadores, impressoras, televisores, ar-condicionado, instrumentos musicais, bicicletas, mobiliário hospitalar, carteiras, armários de aço, pneus, entre outros.

Estão aptas a participar do leilão pessoas físicas e jurídicas. A visitação dos bens poderá ser realizada de 21 a 25 de novembro, das 9h às 15h, nos locais indicados no site do leiloeiro

Serviço:

Leilão on-line de bens móveis inservíveis

Data: 26 de novembro

Lances em: www.prosalemleiloes.com.br