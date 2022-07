O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) realizará, no próximo dia 26 de julho, um leilão de veículos e equipamentos. Estarão disponíveis 12 itens para a compra, entre carros e picape, além de materiais de informática, mobiliário e peças de granito. Os lances poderão ser feitos e acompanhados pela internet.

Para participar, o interessado precisa fazer o cadastro no site www.buaizleiloes.com.br. É necessário aceitar as regras de uso do site e enviar cópia dos documentos solicitados para que o acesso seja liberado para oferta de lances. Poderão participar pessoas físicas e jurídicas. O leilão vai acontecer, a partir das 14 horas.

Os veículos são leiloados com as taxas quitadas (IPVA, licenciamento e multas) que tiveram vencimento até a data do leilão. A lista e outras informações sobre o leilão podem ser consultadas no site do banco (www.banestes.com.br), na seção “Leilões”. A relação completa e as respectivas fotos também estão no site do leiloeiro.

Os bens estarão expostos à visitação pública, nos respectivos galpões onde se encontram. Os interessados podem visitar os lotes que estão nos depósitos até o dia 25 de julho, das 10h às 16h; e no dia do leilão (26), das 9h às 12h.