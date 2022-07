Guarapari é uma cidade cheia de craques de vários esportes. A maioria luta diariamente para manter o amor pela sua modalidade. Um desses novos talentos é o esportista Víctor Brasil, que embarca no próximo dia (6) para Londres onde irá representar o Brasil no Campeonato Mundial de Canoa havaiana, que acontece na cidade de Windsor na Inglaterra.

Brasileiro. A vaga foi conquistada com muita luta no campeonato brasileiro realizado no mês de abril em Niterói no estado do Rio de Janeiro. O atleta que acaba de completar 16 anos, pratica o esporte desde 2019 e já coleciona títulos como vice campeão brasileiro de velocidade e também de maratona.

Pais. É nas águas de Setiba que o atleta deu suas primeiras remadas e hoje faz seus treinos diários, sempre acompanhado pelo seu pai e também atleta Elpídio Diogo que o iniciou em suas primeiras remadas.

Para a preparação de campeonatos, Víctor ainda conta com a assessoria esportiva da Meta Va’a do atleta Rogério Mendes que treina atletas do Brasil inteiro. “Víctor sempre teve aptidão esportiva e chegou a fazer vários esportes incentivado pelos pais, porém nunca deu continuidade a nenhum deles. Foi no remo que ele demonstrou maior interesse e teve seu grande destaque. Acredito que o exemplo dos pais contou muito para essa trajetória”, explicou Elpídio Diogo.

Campeões estaduais. Os pais praticam a modalidade há anos e também colecionam títulos de campeões estaduais A paixão pela canoa havaiana é tão grande que hoje os dois comandam clubes em Guarapari e são responsáveis por propagar o esporte para os moradores da cidade e também para os turistas que frequentam o balneário e querem conhecer melhor a cidade pelo mar.

“Nosso litoral é fantástico e possui particularidades únicas como estar no mar e visualizar as montanhas de Buenos Aires por exemplo. Ver o amanhecer do dia no mar é algo fascinante e te dá uma energia inexplicável”, afirma Priscilla Anderson, mãe do atleta Víctor.

Ainda de acordo com ela. “Temos um litoral lindíssimo que pode ser mais explorado principalmente pelos jovens. O esporte com programas bem estruturados pode ser acessível a todos. A família também tem projetos sociais com a canoagem onde leva o esporte a jovens da zona norte da cidade. Temos que usar o esporte como ferramenta de transformação e poder contar com o apoio tanto da iniciativa privada e principalmente do poder público”, disse.

Sem apoio. Priscilla Anderson salientou que para que seu filho vá representar Guarapari, o estado e também o país, não pode contar com nenhum apoio. “Tentamos de todas as formas tanto na esfera municipal como estadual e não tivemos nenhum incentivo. Como iremos levar o esporte a outros jovens se não temos investimento suficiente para esse setor? Isso é desanimador”, desabafa a mãe que diz ter conhecimento de atletas de outros estados que tiveram suas passagens aéreas e hospedagens pagas pelas prefeituras das cidades que irão representar.

“Acredito que a educação será a grande responsável pela mudança em nosso país, mas o esporte tem efeito imediato. O poder público não investe nesses pilares e depois cria programas assistenciais para estancar o caos. Lamentável”, diz ela.

A família que está todos os dias nas águas de Guarapari, pode considerar o mar como a sua segunda casa. Chegam na praia as 04h30 e saem após darem aula para várias turmas. Essa é a rotina diária da família que fez dessa prática um estilo de vida.

Víctor afirma que a meta para esse campeonato em Londres é ser o primeiro atleta Júnior brasileiro a subir em um pódio em um mundial. “Estou determinado para atingir meu objetivo porque sei que tive muito treino, foco e disciplina” Ele ri e lembra que foram muitas madrugadas para conquistar essa vaga para Londres.

Mas as conquistas do atleta de Guarapari não param por aí. Rescentemente ele teve a notícia que foi convocado para representar o Brasil também no Panamericano no Chile no mês de novembro.