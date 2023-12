O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) anunciou a abertura de um concurso público para o preenchimento de 12 vagas de Analista Bancário de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração oferecida é de R$ 6.629,20 para uma carga horária de 30 horas semanais.

Formação. Os interessados em participar do certame devem possuir formação nas áreas de Administração (1 vaga), Ciências Econômicas (4 vagas), Sistemas de Tecnologia da Informação (5 vagas) e Infraestrutura de Tecnologia da Informação (2 vagas).

Inscrições. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 29 de janeiro de 2024, exclusivamente através do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), entidade responsável pela organização do concurso. A taxa de participação é de R$ 74. Acesse o site e confira o edital clicando aqui.

Provas. A aplicação das provas objetivas está programada para o dia 17 de março de 2024. O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com as necessidades do Bandes.

Serviço:

Concurso público – Bandes

Cargo: Analista Bancário

Vagas: 12 + cadastro de reserva

Inscrições: Até 29 de janeiro, acesse o site clicando aqui

Provas: 17 de março de 2024