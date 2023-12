Foi inaugurada na noite desta quarta-feira (27), a obra da Orla de Cariacica, situada na região de Porto de Santana. A construção foi realizada com o investimento de R$ 20 milhões do governo estadual e R$ 14 milhões dos cofres do município. A inauguração atraiu grande público e contou com queima de fogos, show de drones e apresentações musicais do padre Anderson Gomes e da cantora gospel Bruna Olly.

Parceria. “Essa obra representa que é possível realizar sonhos quando a gente faz parceria. Cariacica sempre sonhou em ter sua orla e agora tem realizado esse sonho com essa parceria do Governo do Estado com a prefeitura e com o apoio da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa e da confiança da sociedade. Essa orla mostra que nós estamos no caminho certo. Temos o Aquaviário pertinho daqui e temos o investimento em saneamento que irá despoluir essa área. Estamos potencializando a cidade com diversas obras e investimentos, que ultrapassam um bilhão de reais, desde quando assumimos o Governo em 2019. Essa orla ficou linda, com espaço para prática de esportes, lazer, confraternização e que irá atrair ainda mais turistas para a cidade”, disse o governador.

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, comemorou a inauguração da obra: “Quero agradecer ao Governador Casagrande, pois quando fui candidato, eu falei a ele que somente seria candidato se ele sentasse na cadeira de prefeito comigo se fosse eleito. E assim ele tem feito. É o segundo prefeito dessa cidade. Sem essa parceria, essa obra não seria possível. Essa orla é mais do que geração de emprego, renda, turismo, esporte e lazer, mas um sonho da população que agora se torna realidade. Eu prometi que não iria olhar para direita e nem para a esquerda, mas que iria olhar em frente para fazer obras e realizar sonhos.”

Estrutura. O investimento, que beneficia uma população estimada em 380 mil pessoas, contempla aproximadamente dois mil metros de extensão da orla. Nesse trecho foram construídos vários equipamentos públicos, entre os quais três quiosques destinados à instalação de restaurantes, com banheiros modernos e amplo e sistema de energia solar, que garante economia energética.

Também foram construídos: uma ciclovia de concreto armado com 2,45 metros de largura e aproximadamente dois quilômetros de extensão; calçadão com 10.800 metros quadrados, incluindo instalação de 160 bancos de concreto para descanso dos usuários.

A orla também possui uma passarela de 3.750 metros quadrados com estrutura em concreto armado e piso de porcelanato ripado antiderrapante; corrimãos em aço inoxidável; iluminação pública com postes LED e placas solares de alta eficiência. E ainda: construção de cinco píeres, estacionamentos, decks, áreas destinadas à prática de exercícios físicos, playground, pista de skate; e paisagismo que ressalta a beleza natural do entorno.

Um atracadouro para barcos, projetado para oferecer apoio a pescadores que utilizam o local, também foi construído, com estrutura de concreto flutuante e pinados.