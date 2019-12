A equipe do Portal 27 recebeu a mensagem de um leitor questionando o funcionamento das duchas eletrônicas na Praia do Morro. Os chuveiros normalmente são acionados e funcionam quando o banhista insere uma moeda de um real no registro eletrônico. Segundo o leitor, foi depositada a moeda na ducha e a mesma permaneceu inativa.

Não se sabia se as duchas eletrônicas estavam inativas devido às obras de revitalização da Praia do Morro. A Prefeitura, entretanto, emitiu nota afirmando que “as obras não afetam o funcionamento das duchas, uma vez que só está sendo feita a troca do revestimento deste equipamento”.

Ainda em resposta à demanda, a Prefeitura de Guarapari se manifestou: “A gestão dos módulos sanitários e duchas está sob a responsabilidade da Associação de Quiosqueiros da Praia do Morro, por meio de Termo de Permissão de Uso.”

De acordo com a prefeitura, dentre as obrigações previstas às associações, estão a manutenção e a conservação dos equipamentos, realizando reparos ou restaurações em caso de desgaste ou ainda promovendo as modernizações necessárias à boa execução dos serviços.

O Portal 27 tentou entrar em contato com a Associação de Quiosqueiros da Praia do Morro, sem sucesso.