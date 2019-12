Um vereador da cidade de Divinésia, Minas Gerais, foi preso na madrugada de hoje, em Guarapari. O vereador, Fabrício Januzzi (PSDB) estava na contramão de uma rodovia, foi perseguido por quase 10 quilômetros e, quando abordado, fez o teste do bafômetro, que deu positivo. O político pagou fiança de R$5 mil e foi liberado.

A Polícia Militar esclarece que deu ordem de parada próximo ao Parque Estadual, em Setiba, a ordem não foi respeitada e os militares perseguiram o veículo Jeep Cherokee Trhawk de cor laranja que seguiu em alta velocidade. Outras viaturas também foi mobilizadas para o cerco.

“Durante o término de serviço, uma viatura da Cimesp avistou um veículo de passeio em alta velocidade, trafegando na contramão de direção, próximo a Reserva Paulo Cesar Vinha. Por várias vezes a viatura deu ordem de parada, porém o motorista desobedeceu a ordem dada. Foi solicitado apoio de viaturas do setor e foi realizado um cerco no km 48 da Rodovia do Sol, no bairro Fátima Cidade Jardim”, explica a PM por meio de nota.

O motorista, segundo a PM, percorreu toda a rodovia pela contramão de direção. O condutor apresentava sintomas de embriaguez e quase colidiu em outros veículos na via

O condutor realizou o teste do etilômetro que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica. No boletim da PM, consta que a medição do etilômetro, foi de 0,68 miligramas de álcool por litro de ar. O limite permitido atualmente é de 0,05 mg/l.

Pela PM, foram lavrados quatro autos de infração, o de transitar pela contramão de direção em via de duplo sentido de circulação, não portar carteira de habilitação, dirigir ameaçando os demais veículos e dirigir sob influência de álcool.