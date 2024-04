Neste fim de semana (13 e 14), a comunidade de Buenos Aires, em Guarapari, se prepara para receber a 3ª edição da Festa da Imigração Italiana da região. O evento, que ocorre no Campo de Futebol de Buenos Aires, promete uma celebração vibrante e cheia de tradição em meio às comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. O evento terá entrada gratuita para todos os visitantes.

Celebração. A festa espera receber cerca de 15 mil pessoas ao longo do fim de semana, oferecendo uma variedade de atrações artísticas e gastronômicas. Desde danças tradicionais e apresentações musicais ao vivo até uma autêntica culinária típica italiana, os participantes terão a oportunidade de vivenciar a rica herança cultural dos imigrantes italianos.

Uma novidade aguardada nesta edição é o “Tombo da Polenta”, uma atividade que promete animar os presentes e celebrar a alegria e a herança dos imigrantes italianos. Além disso, os visitantes que adquirirem a taça temática do evento poderão participar da “Carretela do Vinho” e desfrutar de vinho à vontade durante o percurso.

Atrações. A programação repleta de entretenimento inclui shows de música italiana, apresentações de grupos folclóricos tradicionais e até mesmo uma missa campal com coral italiano, proporcionando momentos de cultura, diversão e reflexão para toda a família.

Confira abaixo a programação completa:

Sábado, 13 de abril:

12h: Abertura dos portões da festa e da praça gastronômica

14h: Moda de Viola com Marcus & Mateus

16h30: Apresentação do Gruppo Folklorístico Picinini dei Monti de Araguaya – Marechal Floriano

17h30: Apresentação do Grupo Folklorístico Pietra Azzurra

18h30: Abertura oficial do evento

19h: Tombo da Polenta

19h30: Show de Música Italiana com a Banda Gioco di Mora acompanhado da “Carretela del Vino”

21h30: Show com a Banda Tropical Brasil

1h: Encerramento

Domingo, 14 de abril:

10h: Missa campal presidida pelo Pe. Alexandre Ferreira c/ participação do coral italiano do Maestro Max Carvalho

12h: Apresentação do Gruppo di Ballo e coral da Vila Italiana de Pendanga-Ibiraçu

13h: Apresentação do Gruppo Folklorístico do Circolo Trentino Di Santa Teresa

14h: Tombo da Polenta

15h: Show de música italiana com a Banda Gioco di Mora acompanhado da “Carretela del Vino”

17h: Show com a banda Erick & Eduardo

20h: Encerramento da festa

Serviço

3ª Festa da Imigração Italiana de Buenos Aires

Sábado (13), de 12h à 1h e domingo (14), de 10h às 20h

Campo de Futebol de Buenos Aires – Av. Arthur Arpini, Buenos Aires, ES

Entrada gratuita