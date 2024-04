O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Guarapari está com inscrições abertas para o curso técnico de comércio, com ingresso previsto para o segundo semestre deste ano. O curso visa oferecer oportunidades de formação técnica para aqueles interessados em ingressar no mercado de trabalho ou aprimorar seus conhecimentos na área.

Seleção. O processo seletivo conta com quarenta vagas disponíveis, e os interessados devem ficar atentos aos prazos estabelecidos. O período para pedir isenção de taxa de inscrição é de 01 a 20 de abril de 2024, enquanto as inscrições estarão abertas de 01 a 30 de abril de 2024.

Os interessados podem conferir o edital completo e realizar as inscrições no site do Ifes, clicando aqui.

Sobre o curso. O curso é ofertado pelo Campus Guarapari, localizado na Alameda Francisco Vieira Simões, n° 720 – Aeroporto. A formação terá aulas no período noturno, na modalidade presencial e duração de 1 ano. Destina-se a quem já concluiu o ensino médio (modalidade subsequente), e as aulas estão programadas para iniciar em 23 de julho de 2024.

Para mais informações sobre o processo seletivo, inscrições e requisitos, os interessados podem acessar o site oficial do Ifes.

Serviço:

Curso técnico de comércio – Ifes Campus Guarapari

Inscrições: até 30 de abril

Vagas: 40

Mais informações: clique aqui.