PRF reforça fiscalização nas rodovias federais do ES durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (9) a Operação Nossa Senhora Aparecida 2026, com reforço no policiamento das rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A ação segue até segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, e tem como objetivo aumentar a segurança viária durante o período de maior movimentação nas estradas.

Com a expectativa de aumento no fluxo de veículos ao longo do feriado prolongado, especialmente nos deslocamentos em direção ao litoral e às regiões turísticas, as equipes da PRF intensificarão a fiscalização nos trechos e horários com maior concentração de veículos.

A operação terá como prioridade o combate a infrações que podem provocar acidentes graves, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, condução sob efeito de álcool e falta do cinto de segurança. Também serão fiscalizados o uso do capacete por motociclistas e a utilização dos dispositivos de retenção adequados para o transporte de crianças.

PRF orienta motoristas antes de viajar

Para reduzir os riscos de acidentes, a PRF recomenda que os condutores façam uma revisão preventiva dos veículos antes de pegar a estrada. A orientação inclui verificar as condições dos pneus, freios, iluminação e demais equipamentos obrigatórios.

Os motoristas também devem planejar o trajeto com antecedência, respeitar os limites de velocidade e manter uma distância segura dos demais veículos. Outra recomendação é evitar dirigir com sono ou após o consumo de bebidas alcoólicas.

A corporação reforça que a atenção e o respeito às leis de trânsito são fundamentais para prevenir acidentes e garantir uma viagem mais segura durante o feriado.

Em caso de emergência nas rodovias federais, os usuários podem acionar a Polícia Rodoviária Federal pelo telefone 191.