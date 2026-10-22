Fãs no ES sem “The Reason”: Hoobastank cancela apresentação no Shopping Vila Velha

Os fãs capixabas de rock que aguardavam a oportunidade de ouvir o hit mundial “The Reason” ao vivo terão que adiar seus planos. A banda norte-americana Hoobastank anunciou nesta quinta-feira (22 de outubro) o cancelamento de toda a sua turnê pelo Brasil prevista para o mês de novembro de 2026. Com a decisão, o grupo deixa de se apresentar como atração principal internacional da terceira edição do Festival Somos Rock ES, no estacionamento do Shopping Vila Velha.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o grupo justificou que a alta inesperada nos custos logísticos inviabilizou a realização das apresentações pelo país no momento.

“Brasil, sabemos que esta não é a notícia que vocês queriam receber e definitivamente não é a notícia que queríamos compartilhar. Estamos extremamente tristes e sentimos muito por precisar cancelar esta turnê. Amamos nossos fãs no Brasil e agradecemos todo o apoio ao longo dos anos. Quando as circunstâncias permitirem, vamos compensar vocês.” — Hoobastank, em nota oficial divulgada em suas redes sociais

O Que Muda na Programação do Festival Somos Rock ES

A produção do Festival Somos Rock ES confirmou que o evento está mantido para o dia 1º de novembro (véspera de feriado), a partir das 14h, no estacionamento do Shopping Vila Velha, com as demais atrações de peso do rock nacional.

Devido à proximidade do evento e à extensa grade de artistas já contratados, a organização informou que não haverá substituição do Hoobastank por outra atração internacional. Em contrapartida, o tempo de apresentação dos shows principais do line-up nacional será ampliado de 1 hora para 1h30.

Line-up Confirmado: Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, Detonautas e Paulo Ricardo. Nomes de bandas e artistas capixabas que integrarão a abertura também serão anunciados nos próximos dias.

Cumprimento do Contrato: A produção do festival ressaltou que cumpriu todas as obrigações contratuais e técnicas exigidas e que o cancelamento partiu exclusivamente da gestão do grupo norte-americano.

Como Solicitar o Reembolso dos Ingressos

Para os clientes que optarem pelo cancelamento e restituição do valor pago em razão da alteração da atração internacional, a produtora definiu as seguintes orientações:

Item Regras de Devolução Prazo para Solicitação Entre os dias 22 e 28 de outubro de 2026 Canal de Atendimento Envio de e-mail exclusivamente para suporte@ticketbolt.com Dados Necessários Nome completo do comprador, CPF, código do pedido e e-mail cadastrado na compra Local do Evento Estacionamento do Shopping Vila Velha – Rua Luciano Das Neves, nº 2418

Para saber mais sobre horários de abertura de portões e orientações do evento, acesse o portal da ticketeira Ticketbolt ou acompanhe os informativos do Shopping Vila Velha.