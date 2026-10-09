Quatro estudantes de Guarapari representam o Espírito Santo nos Jogos Escolares Brasileiros de 2026

Quatro estudantes da rede municipal de ensino de Guarapari representaram o Espírito Santo na modalidade de natação dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026, realizados em Brasília. Johnn Lucas Loiola, Arthur Mendes, Isabela Brito e Annali Sangali integraram a Seleção Capixaba na competição, que reuniu atletas dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Os quatro jovens conquistaram a oportunidade de disputar uma competição de nível nacional após se destacarem no esporte escolar. Johnn Lucas Loiola e Arthur Mendes são alunos da EMEF Maria Ramalhete Corrêa. Isabela Brito estuda na EMEIEF Benedita Martins de Souza, enquanto Annali Sangali é aluna da EMEF Ignez Massad Cola.

A participação nos JEBs representa uma conquista para a natação de Guarapari e proporcionou aos estudantes a oportunidade de competir com atletas de diferentes regiões do país. Além de representar o município e o Espírito Santo, os jovens ganharam experiência em provas de alto nível, ampliando a vivência esportiva e o aprendizado na modalidade.

Incentivo ao esporte escolar

O secretário municipal de Esporte, Lennon Monjardim, destacou o orgulho pela participação dos atletas e ressaltou a importância de ampliar as oportunidades para os jovens no esporte. “Estamos muito orgulhosos desses quatro atletas. Eles chegaram a uma competição nacional representando Guarapari e o Espírito Santo, fruto de muita dedicação e treinamento. O resultado mais importante é saber que nossos jovens estão tendo oportunidades e mostrando que podem ocupar espaços de destaque no cenário esportivo. Vamos continuar incentivando e fortalecendo o esporte escolar no município”, afirmou.

O professor de natação Rômulo Lyra, que acompanhou a preparação dos estudantes, também ressaltou a importância da experiência adquirida durante a competição. “Foi uma experiência muito importante para os quatro. Eles tiveram a oportunidade de competir com atletas de alto nível de todo o Brasil e saíram dos JEBs mais experientes e preparados. Cada prova trouxe aprendizado e mostrou que estamos no caminho certo. Agora é continuar o trabalho, porque eles têm muito potencial para evoluir ainda mais”, destacou.

Guarapari mantém presença nos JEBs

A participação dos quatro estudantes dá continuidade à presença de Guarapari nos Jogos Escolares Brasileiros. Em 2025, a nadadora Isabela da Costa, conhecida como “Belinha”, aluna da EMEF Ignez Massad Cola, conquistou uma medalha na competição e levou o município ao pódio nacional.

Após a experiência em Brasília, Johnn Lucas, Arthur, Isabela e Annali seguem com os treinamentos e se preparam para novos desafios. A participação no torneio nacional reforça o potencial dos jovens atletas e a importância do incentivo ao esporte nas escolas municipais.