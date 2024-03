O cantor, compositor, músico e jornalista de Guarapari Rogerinho do Cavaco vai se apresentar na Lapa, conhecido reduto da boemia e do Samba do Rio de Janeiro. O show musical intitulado “O Samba e suas vertentes” tem apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo através do Fundo Nacional de Cultura.

Rogerinho conta que esse projeto teve uma circulação em dois municípios do Espírito Santo em 2019 e que dessa vez terá circulação Nacional. “Em 2019 apresentei esse show no Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins e também no Evento Estação Cultural em Viana. Se Deus quiser nesse ano de 2024 estarei dia 23 de março no Rio de Janeiro e em 17 de maio em Belo Horizonte”, conta.

A Bibliotecária e produtora cultural Mirela Aleixo, esposa de Rogerinho, fala da importância desse projeto: “O projeto visa valorizar a música e a cultura capixaba, promovendo intercâmbio cultural entre músicos do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em todas as apresentações, buscaremos oportunizar acesso a todos os públicos com entrada franca e incluindo medidas de acessibilidade por meio de interpretação simultânea dos shows em Libras. Rogerinho do Cavaco apresentará repertório selecionado, sendo inseridos clássicos já gravados e composições autorais, nas mais variadas vertentes do samba”.

Serviço:

“O Samba e suas vertentes”

Data: 23 de março (sábado)

Horário: 18h

Local: Espaço Cultural Paulão 7 Cordas. Rua Conde Lages, n° 31, Lapa, Rio de Janeiro.