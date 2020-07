A novidade do programa MasterChef desse ano é a participação de um capixaba. Agora a nossa região terá alguém para torcer durante as temidas provas onde os cozinheiros amadores vão enfrentar os julgamentos dos três jurados culinários mais temidos do Brasil, Henrique Fogaça, Érick Jacquin e Paola Carosella.

A participação de um representante do Espírito Santo em um dos maiores realitys de culinária da tv brasileira, o programa MasterChef, exibido pela Band, emissora de São Paulo sempre foi esperada.

Saulo Sampaio (@saulomchef) de 27 anos nasceu em Vila Velha e cresceu na Praia da Costa, onde morou até os 21 anos. Hoje com 27 anos, o analista de marketing mora na capital paulista, onde trabalha. O capixaba já começou a movimentar suas redes sociais com fotos exclusivas relacionadas ao programa, agora ele divide a experiência única de participar de uma competição nacional com o amor por vinhos e viagens.

O novo masterchef administra a conta @vinofobia onde ele narra com uma linguagem simples, que qualquer pessoa pode gostar de vinho, assim como aqueles que amam cerveja. No canal no YouTube que leva o mesmo nome ele também faz vídeos e tenta desmistificar a ideia de que as pessoas precisam conhecer sobre vinho pra poder consumir.