A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, por meio do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), finalizou o projeto da eficientização da iluminação pública no município de Cariacica com a substituição de 805 pontos de iluminação pública por lâmpadas LED. O investimento ultrapassa R$ 1,2 milhão e proporciona uma redução no consumo de energia equivalente ao consumo médio anual de 455 famílias.

A escolha dos locais para a instalação da nova iluminação foi realizada em parceria com a Prefeitura. A nova iluminação foi instalada e está funcionando em algumas ruas dos bairros Cariacica Sede, São João Batista, Porto Novo, Oriente, Prolar, Itacibá, Campo Grande, Jardim América e Jardim Botânico.

A iniciativa traz benefícios para a população, já que a tecnologia LED proporciona mais conforto visual e nitidez, além de contribuir na diminuição do consumo de energia e redução também nos custos de manutenção, uma vez que a durabilidade da lâmpada LED é muito superior ao sistema que estava sendo utilizado. O novo modelo também gera menor impacto ambiental por não conter mercúrio e outros componentes nocivos em sua composição.

“Beneficiar a população e serviços públicos da área de concessão por meio dos programas de eficiência energética e tornar a iluminação pública das cidades mais eficiente está em linha com nosso propósito de Usar a nossa energia para cuidar sempre melhor. Nos projetos desenvolvidos, contribuímos diretamente para a utilização segura e racional da energia elétrica, e, consequentemente, para a redução de gastos com energia e um melhor uso dos recursos naturais”, afirma o gestor da EDP, Bruno Mendonça.

Novos projetos

No mês de maio deste ano, a EDP divulgou o resultado de mais uma Chamada Pública de Eficiência Energética, que contou com um investimento total R$ 4,8 milhões. Nas ações contempladas está a troca de 3.104 luminárias de iluminação pública comuns por LED nas cidades de Cariacica, Linhares, Montanha, Atílio Vivacqua, Ponto Belo, Afonso Cláudio e Mimoso do Sul.

Além disso, outros dois projetos que serão executados no Hospital Evangélico de Vila Velha e Maternidade Municipal de Cariacica. As unidades serão beneficiadas com a substituição de no total 1.068 lâmpadas ineficientes por LED, 42 aparelhos de ar condicionado e geração solar de 40 kWp.

Realizar projetos que resultem em eficiência energética é uma ação que reafirma o compromisso da EDP com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – plano de ação global definido pelas Nações Unidas (ONU) para alcançar o desenvolvimento sustentável até 2030, e que está incorporado à agenda estratégica da Companhia para crescer gerando impactos positivos junto à sociedade e ao meio ambiente.

Projetos contemplados na Chamada Pública de Eficiência Energética (CPP 001/2020)

Instituição beneficiada Projeto Investimento EDP Hospital Evangélico de Vila Velha e Maternidade Municipal de Cariacica Substituição de no total 1.068 lâmpadas ineficientes por LED, 42 aparelhos de ar condicionado e geração solar de 40 kWp R$ 709.945,59 Prefeitura de Linhares Substituição de 434 pontos de iluminação pública por LED R$ 1.063.462,29 Prefeitura de Atílio Vivacqua Substituição de 551 pontos de iluminação pública por LED R$ 688.358,24 Prefeitura Cariacica Substituição de 523 pontos de iluminação pública por LED R$ 609.049,87 Prefeitura de Ponto Belo Substituição de 642 pontos de iluminação pública por LED R$ 626.916,38 Prefeitura de Afonso Cláudio Substituição de 419 pontos de iluminação pública por LED R$ 662.847,52 Prefeitura Mimoso do Sul Substituição de 226 pontos de iluminação pública por LED R$ 407.181,54 Prefeitura de Montanha Substituição de 309 pontos de iluminação pública por LED R$ 331.704,27

A Chamada Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energética da EDP é regulada pela ANEEL. Mais informações em: www.edpes.gestaocpp.com.br