Abram alas para o colorido das escolas de samba passar! A partir desta quinta-feira (07) o Sambão do Povo será palco dos desfiles das escolas de samba capixabas. Com muito colorido, euforia e vontade de reviver os desfiles de carnaval que não ocorrem há dois anos, a promessa das agremiações é levar muita alegria e beleza para a avenida.

O início da festa será às 20h da quinta (07) e o encerramento no sábado (09). Durante os três dias de evento, as escolas prometem fazer bonito na avenida com carros alegóricos ousados e coloridos que representam desde uma lavoura de milho, lagarto cuspindo fogo, índios com suas flechas às tradicionais máscaras carnavalescas. Os convidados especiais e a alegria dos componentes das agremiações também são ingredientes especiais e fundamentais para a mistura.

Confira a programação para os três dias de festa:

Dia 07 de abril (quinta-feira) – Grupo de Acesso B

Abertura dos portões: 20 h

Início dos desfiles: 22 h

Término: 03 h (previsão)

Unidos de Barreiros Independente de Eucalipto União Jovem de Itacibá Mocidade Serrana Tradição Serrana

Dia 08 de abril (sexta-feira) – Grupo de Acesso A

Abertura dos portões: 20 h

Início dos desfiles: 22 h

Término: 06 h (previsão)

São Torquato Chega Mais Chegou O Que Faltava Mocidade da Praia Rosas de Ouro Pega no Samba Império de Fátima

Dia 09 de abril (sábado) – Grupo Especial

Abertura dos portões: 20 h;

Início dos desfiles: 22 h;

Término: 06 h (previsão).