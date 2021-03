O governador Renato Casagrande anunciou, por meio de uma coletiva de imprensa realizada de forma virtual nesta tarde, novas medidas de auxílio para a população mais pobre do Espírito Santo. Cartão Solidário, entrega de cestas básicas, CNH social e proibição do corte de água estão entre as novidades.

Cartão Solidário

Será feito um auxílio de R$150 por mês para famílias que tenham renda per capita inferior a R$147 ao mês. Ao todo, segundo Casagrande, serão 70 mil famílias ajudadas e custará ao estado cerca de R$31 milhões.

“Vamos emitir um cartão para as famílias que vivem na extrema pobreza, com renda per capita de R$ 147 per capita, que tem criança de 0 a 6 anos de idade, isso soma um número de mais de 70 mil famílias que receberão um Cartão ES Solidário, em um valor mensal de R$ 150, em abril, maio e junho. Isso vai somar um investimento de R$ 31.626.900”, disse o governador.

Entrega de cestas básicas

Também serão entregues mais de 200 mil cestas básicas para a população. Irão receber o benefício os estudantes cadastrados no CadÚnico, artesãos e a população mais vulnerável.

“Vamos executar no mês de abril, em decorrência da suspensão das aulas, por um mês vamos voltar a transferir para alunos da rede estadual, para a direção da escola, cesta básica para as famílias que estão cadastradas no CadÚnico. O valor é de R$ 100 por cesta. Vamos atingir 115.551 estudantes. Investimento de R$ 11.555.100. A liberação do recurso será no final de março e início de abril”, relatou Casagrande.

Que completou. “Entregando 38 mil cestas da agricultura familiar. As instituições é que distribuem em cada município. Essa compra direta de alimentos é um investimentos de R$ 3.997.000. Atingindo 30 municípios e 615 agricultores beneficiados. Um novo edital de R$ 5.525.000 com 48 municípios e comprar alimentos de 850 agricultores. Isso vai somar 8.500 cestas”

CNH Social

Serão ofertadas 8 mil vagas para a concessão da CNH Social. Poderá receber este benefício quem estiver cadastrado no CadÚnico, ao todo serão investidos R$11 milhões neste programa.

“Estamos mesmo com a pandemia agilizando a concessão da CNH social para cadastrados no CadÚnico. Vamos emitir 8 mil oportunidades. Nós já temos um investimento de R$ 11 milhões. Primeira fase até 31 de março: 3 mil oportunidades. Segunda fase em junho: 2.500. E mais 2.500 em setembro”, comentou o governador.

Proibição no corte da água

Até o dia 18 de abril a Companhia Espírito Santense de Saneamento está proibida de cortar a água dos clientes. As contas poderão ser parceladas e os juros perdoados, beneficiando cerca de 36 mil famílias.

“A Cesan não efetuará nenhum corte de água nesses 30 dias após a publicação do decreto, no dia 18 de março, estabelecendo a quarentena. Até 18 de abril não haverá corte de água de nenhum consumidor no Espírito Santo. A Cesan para os consumidores comerciais e inscritos na tarifa social vai fazer perdão de juros e multa e parcelando em até 24 vezes o débito, com uma entrada de 5% e uma parcela mínima de R$ 30. A conta de março também pode ser prorrogada por 30 dias ou parcelada em 6 vezes com uma entrada de 5%, sem multas e juros. São 36 mil famílias estão na tarifa social e no comercial 71 mil cadastros”, contou Casagrande.

11 mil vagas para formação profissional no ES

Serão ofertadas 11 mil vagas de formação profissional e qualificação no estado. 10 mil serão oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento e 1 mil pelo Senac e Aderes.

“É bom que a gente cuide da formação profissional. Vamos qualificar ES vamos ter 11 mil vagas para curso. Sendo 10 mil vagas pela Secretaria de Desenvolvimento e mil pelo Senac e Aderes. Isso pode gerar uma renda e dar uma oportunidade de emprego”, disse o governador.

R$5,7 milhões destinados aos moradores em situação de rua e instituições de longa permanência.

“Estamos aportando R$ 4,2 milhões para 40 instituições de longa permanência, sendo dez para pessoas com deficiências. Outra população que sofre muito é a população em situação de rua. Estamos fazendo um investimento de R$ 1.500.000. São R$ 300 mil para cada município. Será um edital a ser lançado, municípios de grande porte, da região metropolitana ou polos, que podem se inscrever. Para ofertar abrigo, higiene, medidas de proteção”, afirmou Casagrande.

Outras medidas

Também será feito um auxílio para empreendedores de alimentação e costura, bancos comunitários do estado e o setor da cultura. Todos os auxílios serão pagos pelo governo estadual, com exceção da cultura, que será financiada pela lei Aldir Blanc. Ao todo serão investidos R$90 milhões dos cofres do Espírito Santo.

O governador também discute com a EDP Escelsa a possibilidade de não haver cortes na energia até o dia 18 de abril, seguindo o exemplo da Cesan.