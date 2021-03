As tradicionais feiras livres de sábado e domingo não poderão ocorrer nesta semana em Guarapari. O motivo é o decreto publicado nesta sexta-feira pela Prefeitura, no qual anunciou novas medidas de enfrentamento à covid-19, dentre elas estão a suspensão das feiras e a proibição de ambulantes nas praias da cidade.

Além destas novas medidas o documento também mostrava a recomendação de não utilização das praias, riachos e cachoeiras do município. A partir de agora também está proibido o uso de cadeiras e barracas nas praias, somando-se à proibição de ombrelones, guarda-sóis e esportes coletivos.

Ombrelones e esportes coletivos ficam proibidos nas praias de Guarapari | Portal 27 – Notícias de Guarapari e região

Ainda de acordo com o decreto publicado, as outras medidas restritivas referentes ao distanciamento e isolamento social seguirão as normas estabelecias pelo Governo do Espírito Santo.

Por fim, o documento também suspendeu, pelo período de 60 dias, a concessão e uso de férias, licenças prêmio e licença para trato de interesses particulares de todos os servidores que trabalhem na Secretaria Municipal de Saúde.