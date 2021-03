Um ano após a pandemia o medo agora é com a nova cepa, ou nova variante inglesa do vírus. A cepa B.1.1.7, é considerada uma mutação mais letal e mais infecciosa, sendo registrada pela primeira vez no Estado em dezembro de 2020 e já até agora já foi detectada em 65 cidades capixabas.

Guarapari. A cidade de Guarapari também já teve confirmada essa variante entre os seus infectados. Essa variante inglesa do coronavírus apresenta uma alta carga viral e é capaz de infectar a população jovem.

57 pessoas. De acordo com a prefeitura, são 57 pessoas contaminadas por essa variante., “a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou ao município de Guarapari que já existem pacientes que tiveram amostra detectável para esta variante. Em Guarapari foram identificados 57 pacientes com amostra detectável para a variante inglesa do vírus. Esses pacientes serão contatados e monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).”, disse a prefeitura através de nota.

Segundo o Laboratório Central do Estado (Lacen), a análise para identificar este vírus mais poderoso, foi feita entre março de 2020 a março de 2021. A nova cepa já infectou cerca de 1.345 pessoas na maior parte das cidades do Espírito Santo. A prefeitura alerta ainda que “Mais do que nunca é preciso redobrar os cuidados no enfrentamento à doença para que seja possível impedir a transmissão do vírus, mantendo o distanciamento social, uso de máscaras e demais medidas de proteção”.