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Prefeitura de Guarapari entrega obra de pavimentação na Vila Buback e amplia mobilidade em Reta Grande

Investimento na infraestrutura do interior recuperou a via principal e levou pavimentação a novas ruas, pondo fim aos problemas de lama e poeira na comunidade.

A Prefeitura de Guarapari entregou, na noite desta quarta-feira (29), as obras do novo calçamento da Vila Buback, localizada na comunidade rural de Reta Grande. A intervenção faz parte do pacote de investimentos da gestão municipal voltado para a infraestrutura, visando garantir maior mobilidade, segurança e acessibilidade para os moradores da região.

Além da recuperação e correção de problemas no trecho da rua principal, os trabalhos estenderam a pavimentação para novas vias da localidade, facilitando o deslocamento de veículos e o acesso diário dos moradores aos serviços básicos.

Fim dos transtornos e valorização da comunidade

A chegada do calçamento põe fim a um antigo gargalo da região, que sofria com o acúmulo de lama nos dias chuvosos e com a poeira intensa nos períodos de estiagem.

O morador da Vila Buback, Rafael Butzke, comemorou a conclusão dos trabalhos.

“Essa obra era um sonho da comunidade, e hoje estamos muito felizes e agradecidos pelo resultado. Esse calçamento vai facilitar a vida de quem mora e passa por aqui. Vai melhorar o tráfego, o acesso das famílias e o dia a dia de quem leva as crianças para a escola. É uma conquista para todos nós”, declarou o morador.

O impacto positivo na qualidade de vida também foi destacado pelo vereador Anselmo Bigossi, que é comerciante e morador da região.

“É uma mudança muito grande, porque quando chovia fazia lama, quando dava sol era a poeira, e agora a gente tá aqui recebendo esse calçamento, as pessoas podendo chegar nas suas casas e a gente tá conseguindo elevar o nível da vida das pessoas daqui”, ressaltou.

Compromisso com o interior

Durante a cerimônia oficial de entrega, o prefeito Rodrigo Borges reforçou a diretriz de levar melhorias de infraestrutura para todas as regiões do município, incluindo as comunidades rurais e do interior.

“Cada obra entregue representa mais dignidade e qualidade de vida para a população. A Vila Buback tinha uma demanda importante por melhorias na infraestrutura, e hoje entregamos uma obra que corrige problemas existentes e amplia a pavimentação da comunidade. Além da recuperação da rua principal, levamos o calçamento para novas vias, garantindo mais segurança, mobilidade e melhores condições de acesso para os moradores. Seguimos trabalhando para que o desenvolvimento chegue a todos os cantos de Guarapari”, pontuou o prefeito.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari

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