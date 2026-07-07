“A dor não cabe em palavras”: Mãe clama por notícias de filho desaparecido em Guarapari desde junho

A angústia toma conta da família de Pedro Santiago, um professor mineiro que está desaparecido em Guarapari desde o dia 20 de junho de 2026. Segundo a mãe, Ana Menezes, Pedro viajou sozinho para a cidade para visitar um tio e chegou ao local por volta das 8h da manhã daquele dia.

Entenda o caso

De acordo com o relato da mãe, Pedro estava no apartamento do tio quando, por volta das 17h, o familiar precisou sair para ir ao supermercado e o deixou sozinho no imóvel. Ao retornar, o tio percebeu que Pedro já tinha saído.

A situação é ainda mais preocupante devido ao estado de saúde do jovem. Segundo Ana Menezes, Pedro estava passando por um surto no momento do desaparecimento e não conhecia a região. A última localização online conhecida de Pedro foi na região da BR-101.

“A dor não cabe em palavras”, afirmou a mãe. Após o ocorrido, Ana Menezes, o pai e o irmão de Pedro viajaram de Minas Gerais para Guarapari para acompanhar as buscas pessoalmente.

Apoio das autoridades

A família informou que a Polícia Militar, a Delegacia Civil e o Corpo de Bombeiros estão em contato permanente com eles. As forças de segurança aguardam qualquer pista ou nova informação para direcionar as diligências e realizar buscas na região.

Como ajudar

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Pedro Santiago deve entrar em contato imediatamente com a família pelos telefones: (33) 98821-5096 ou (33) 98705-8032.