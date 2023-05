O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta quinta-feira (04), da abertura oficial da feira Exposul Rural 2023, que acontece até o próximo domingo (07) no novo Centro de Eventos do Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Na ocasião, foi assinada a Ordem de Serviço para obras de pavimentação asfáltica, nos trechos Rodovia do Frade x Santa Izabel (Alto da Gruta) x Rodovia ES-485.

As intervenções tem como objetivo a melhoria nas condições de trafegabilidade para os diversos tipos de veículos que circulam pela via, de forma a garantir mais segurança e conforto aos usuários. Ao todo, os investimentos do Governo do Estado chegam a quase R$ 11 milhões no trecho de 7,2 quilômetros de extensão.

“A Rodovia do Frade é um investimento importante para Cachoeiro de Itapemirim. Uma via que ajudará o desenvolvimento da Região Sul. Sempre que venho na região sul falo sobre a necessidade de investirmos cada vez mais em infraestrutura para atrair os empreendedores, gerando mais oportunidades aos capixabas. Enquanto estiver no governo vou trazer obras e programas para a região”, destacou Casagrande.

As obras serão executadas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Entre os serviços previstos, estão: terraplenagem, drenagem, restauração de pavimento e sinalização. Também será implantada uma passagem aérea de animais. A previsão é de que a obra seja concluída em um ano.

“Essa é uma demanda antiga da comunidade. Autorizar o início de mais essa importante obra de infraestrutura rural, significa fortalecer a agricultura familiar, impulsionar a economia local, além de proporcionar mais conforto e segurança para todos que trafegarem pela região”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.