Com a área verde do Álvares Cabral lotada de capixabas dos 78 municípios do Estado, Renato Casagrande, ao lado da primeira-dama Virgínia Casagrande, foi homologado como pré-candidato a governador do Estado pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) nas eleições deste ano.

O evento contou com a presença do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira; do pré-candidato a vice-governador de Casagrande, Ricardo Ferraço (Federação PSDB-Cidadania) que vai ser o vice de Casagrande; da pré-candidata ao Senado, Rose de Freitas; e de deputados federais, estaduais e prefeitos. Também foram homologados os pré-candidatos do PSB à Câmara Federal e Assembleia Legislativa.