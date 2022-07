Pelo sexto mês consecutivo, o estado do Espírito Santo registrou salto positivo no número de empregos formais, com 2.947 novas vagas. Em todo país, foram mais de 277,9 mil novos postos com carteira assinada, segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência.

As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (28) e fazem parte do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). O principal destaque no estado foi o setor de Serviços, com 2.470 novas vagas, o que representa 83,8% do número total do mês. Os principais segmentos do setor são os de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas.

Houve também registro de novos postos de trabalho nos setores de Comércio com mais de mil novas vagas, principalmente na área de veículos automotores e motocicletas.

No contexto geral, a região que mais gerou novas vagas de trabalho foi a Sudeste, com 137,2 mil novos postos. São Paulo foi o estado com maior número, somando mais de 80,2 mil novos empregos com carteira assinada. Na sequência, estão Minas Gerais, com mais de 31 mil novos empregos formais, e Rio de Janeiro, com mais de 22,9 mil vagas.

Todos os estados e o Distrito Federal registraram saldo positivo na geração de empregos em junho. Desde 2019, mais de 4,5 milhões de pessoas foram contratadas em vagas formais.

Acumulado do ano

No acumulado de janeiro a junho de 2022, Espírito Santo já gerou mais de 32.482 novos empregos de carteira assinada. No Brasil, o saldo é de 1.334.791 novos postos, decorrente de 11.633.347 admissões e 10.298.556 desligamentos. Os dados indicam um aquecimento da economia, visto que o total de admissões no período foi 14,2% superior ao mesmo período de 2021.

Ainda, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há indícios da recuperação continuada do mercado de trabalho. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), realizada pela instituição, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 9,3%, entre os meses de abril e junho. É a menor taxa do período desde de 2015.

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência e IBGE