Governo do ES assume a Segunda Ponte e destrava obra da quinta faixa

A Segunda Ponte, um dos mais importantes corredores de ligação entre Vitória, Vila Velha e Cariacica, passou a ser oficialmente de responsabilidade do Governo do Estado do Espírito Santo. A mudança abrange o trecho situado entre os quilômetros 0 e 1,30 da BR-262 e altera a gestão da via, além da fiscalização e do atendimento a ocorrências.

A transferência da malha rodoviária federal para a estadual foi formalizada por meio de um acordo firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o governo capixaba.

Com a transição, confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), as ações de fiscalização de trânsito e o socorro a acidentes passam a ser executados pelos órgãos estaduais.

Sinal verde para a obra da quinta faixa

A mudança na gestão abre caminho para o início das obras de construção da quinta faixa de rolamento na ponte. Embora ainda não exista uma data exata definida para o começo das intervenções, a expectativa é dar agilidade ao projeto.

O planejamento prevê a criação de uma terceira faixa no sentido Cariacica x Vitória, trecho que cruza o município de Vila Velha. A intervenção pretende ampliar em até 33% a capacidade de tráfego de veículos no local.

Horário das intervenções e investimento

Os serviços devem ser executados no período noturno, entre 21h e 5h. Nos momentos em que houver bloqueios ou interdições na via, a opção para os motoristas será a utilização da Ponte Florentino Avidos, conhecida popularmente como Cinco Pontes.

Com investimento estimado em R$ 15 milhões, a meta do Governo do Estado é concluir as obras até o mês de dezembro deste ano.