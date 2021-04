Além de se preocuparem com o risco comum de infecção, agora os agentes de saúde que trabalham na Unidade de Kubitscheck Mário Sérgio C. Pereira também precisam ficar atentos com a limpeza da sala onde trabalham, o motivo é que testes de covid-19 usados foram deixados largados e espalhados no local onde os profissionais trabalham, sem o descarte adequado.

De acordo com os profissionais que enviaram a denúncia para o Portal 27, quando chegaram para trabalhar, se depararam com a sala cheia de testes de covid-19 usados, inclusive os que resultaram positivo, os agentes caracterizaram o ocorrido como uma falta de respeito com a saúde deles.

“Nós somos agentes de saúde e ao chegarmos para trabalhar na Unidade de Saúde de Kubistcheck nós encontramos nossa sala cheia de testes rápidos para covid-19 que foram usados no outro dia largados lá. Nós usamos a sala até às 13h e depois o pessoal da Unidade de Saúde usa para fazer os testes. É uma falta de respeito, deixam os testes positivos dentro da sala e nós temos que usar o mesmo ambiente infectado”, contou um dos agentes que preferiu não se identificar.

Ainda de acordo com a denúncia enviada, os profissionais tentaram conversar para resolver a situação, mas não conseguiram sucesso, com a administração da Unidade falando que deveriam continuar usando a mesma sala.

“Nós tentamos conversar, mas até agora não nos deram solução, falaram que teremos que usar a mesma sala que fazem o teste da covid-19 e ainda deixam eles largados lá de qualquer forma, não descartam do jeito certo, é um absurdo, imagina se ficamos doentes?”, finalizou o profissional.

O outro lado

Procuramos a Prefeitura Municipal de Guarapari para que entrasse em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e decidisse o que seria feito para resolver a situação dos trabalhadores, que nos responderam que a situação será averiguada.

“A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que está apurando os fatos e irá tomar as medidas cabíveis, uma vez que todos os profissionais de saúde são orientados a fazer o descarte de material de forma adequada.”